Objavljeno: 5.8.2025 05:00

ZDA za umetno inteligenco porabile več kot za šolstvo in socialo

Približno na polovici leta smo, pa so ameriški tehnološki velikani za umetno inteligenco porabili že okrog 155 milijard dolarjev. V prihodnjih mesecih nameravajo ta znesek še vsaj podvojiti, kar so zares nepredstavljive številk. Za perspektivo: to je več, kot je celotna zvezna vlada zapravila za šolstvo, pomoč pri zaposlovanju in socialo.

Podatki izvirajo iz poslovnih poročil, ki so jih v minulih tednih za drugi kvartal objavili tehnološki giganti. Merjeno v investicijskih izdatkih (capex) je Meta porabila 30,7 milijarde dolarjev, kar je dvakrat več kot lani. Alphabet je umetni inteligenci namenil 40 milijard dolarjev, Amazon 55,7 milijarde dolarjev, Microsoft okrog 30 milijard dolarjev itd. Do konca leta bodo ti zneski še večji, saj bo na primer Microsoft zapravil 100 milijard, Alphabet 85 milijard, Meta okrog 70 milijard, Amazon 100 milijard dolarjev itd. Apple je v tem primeru drobižek, ki je v umetno inteligenco vložil – 3 milijarde dolarjev.

Skupno bo letos čez palec med 350 in 400 milijard dolarjev investicij v umetno inteligenco samo od teh štirih velikanov. To so investicije, ki so povsem neprimerljive s čimerkoli doslej. Seveda teh številk ni možno neposredno primerjati, a lanski zvezni proračun ZDA je znašal 6800 milijard dolarjev, od tega na primer 370 milijard dolarjev za vse socialne prejemke (razen Medicare in Medicaid), za šolstvo pa 268 milijard dolarjev.