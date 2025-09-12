Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 12.9.2025 07:00

ZDA: v kitajski solarni infrastrukturi za avtoceste morda zlonamerne komponente

Ameriško ministrstvo za promet je začelo opozarjati, da bi se lahko v infrastrukturi s sončnimi celicami, ki jo uporabljajo na avtocestah, skrivala prisluškovalna in nadzorovalna oprema. Med baterijami, inverterji in drugo elektroniko, ki je potrebna za izrabo sončne energije, bi lahko tičali skrivni mikrovalovni in mobilni oddajniki. Sumljiva je seveda tuja oprema.

V opozorilu niso izpostavili nobene opreme ali države specifično, ni pa nobena skrivnost, od kod prihaja večina inverterjev in ostale opreme. ZDA se bojijo, da bi kitajska oprema lahko bodisi prisluškovala bodisi izvajala kitajske ukaze, torej motila infrastrukturo v ZDA. Ustvarjala bi lahko sunke električne energije ali kako drugače škodovala in povzročala kaos.

To ni zgolj teoretična skrb, saj so ameriški raziskovalci v nekaterih kitajskih inverterjih in baterijah že našli zlonamerne komponente. Danci so na primer v uvoženi opremi odkrili nepojasnjeno opremo brez jasnega namena.

V ZDA je sicer kitajska oprema močno omejena. V omrežjih 5G je ne smejo uporabljati, prav tako bodo konec prihodnjega leta prepovedali vožnjo domala vsem kitajskim električnim avtomobilom in tovornjakom po ameriških cestah.

Reuters

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov