Objavljeno: 12.9.2025 07:00

ZDA: v kitajski solarni infrastrukturi za avtoceste morda zlonamerne komponente

Ameriško ministrstvo za promet je začelo opozarjati, da bi se lahko v infrastrukturi s sončnimi celicami, ki jo uporabljajo na avtocestah, skrivala prisluškovalna in nadzorovalna oprema. Med baterijami, inverterji in drugo elektroniko, ki je potrebna za izrabo sončne energije, bi lahko tičali skrivni mikrovalovni in mobilni oddajniki. Sumljiva je seveda tuja oprema.

V opozorilu niso izpostavili nobene opreme ali države specifično, ni pa nobena skrivnost, od kod prihaja večina inverterjev in ostale opreme. ZDA se bojijo, da bi kitajska oprema lahko bodisi prisluškovala bodisi izvajala kitajske ukaze, torej motila infrastrukturo v ZDA. Ustvarjala bi lahko sunke električne energije ali kako drugače škodovala in povzročala kaos.

To ni zgolj teoretična skrb, saj so ameriški raziskovalci v nekaterih kitajskih inverterjih in baterijah že našli zlonamerne komponente. Danci so na primer v uvoženi opremi odkrili nepojasnjeno opremo brez jasnega namena.

V ZDA je sicer kitajska oprema močno omejena. V omrežjih 5G je ne smejo uporabljati, prav tako bodo konec prihodnjega leta prepovedali vožnjo domala vsem kitajskim električnim avtomobilom in tovornjakom po ameriških cestah.

Reuters