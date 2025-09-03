Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 3.9.2025 07:00

ZDA tehnološkim velikanom: po potrebi ignorirajte evropsko zakonodajo

Zvezna komisija za trgovino v ZDA (FTC) je tehnološkim velikanom, med njimi Googlu, Meti, Amazonu, Microsoftu in Applu, konec avgusta poslala skrb vzbujajoče pismo, v katerem jim je praktično naročila, naj pri poslovanju na Stari celini ignorirajo evropsko zakonodajo.

V pismu so podjetjem naročili, naj se ne ozirajo na akt o digitalnih storitvah (DSA), ki je v EU zavezujoč, če bi to »ogrozilo svobodo izražanja ameriških uporabnikov ali njihovo varnost«. V pismu, ki ga je podpisal republikanski direktor FTC-ja Andrew Ferguson – ki je nedavno tem istim tehnološkim velikanom očital diskriminacijo republikanskih vsebin – se sklicuje na prvi amandma k ameriški ustavi, ki jamči svobodo govora. V pismu trdi, da je ta kratena, ker da spletne platforme cenzurirajo in brišejo komentarje, ki da niso povšeči majhni (liberalni) eliti iz Silicijeve doline. Zelo podobni očitki letijo na DSA, ki zahteva moderiranje in odstranjevanje škodljivih in nezakonitih vsebin. Posredno pismo napada tudi GDPR.

Pismo je romalo na 13 naslovov. V njem FTC podjetja sprašuje tudi, kako se nameravajo odzvati na »napačno« mednarodno regulativo. Ob tem jih je spomnil na ameriško zakonodajo, ki preprečuje nezakonite ali zavajajoče prakse, kar naj bi evropska zakonodaja spodkopavala. V digitalnem svetu, ki ne pozna meja, je prekrivanje nacionalnih zakonodaj neobhodno. Zanimivo bo spremljati, kako bosta ZDA in EU razrešila spor.

z.novak49 | 3.9.2025 | 09:55

Kot trgovinski dogovor, je tudi to sporočilo za ignoriranje evropskih zakonov ameriškim tehnološkim velikanom na škodo stare celine. Obup, kaj vse si dovoljujejo.

