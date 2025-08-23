ZDA postale lastnik 10-odstotnega deleža pri Intelu, vrednega 8,9 milijarde dolarjev

Ameriška vlada je prevzela 10‑odstotni lastniški delež v podjetju Intel, prek pretvorbe že dodeljenih, a neizplačanih sredstev v lastniški kapital. V znesku to predstavlja 8,9 milijarde dolarjev, s katerimi je država postala pomemben, a pasiven delničar brez upravljavskih pravic.

V skladu z dogovorom bo Intel prejel 5,7 milijarde dolarjev iz sredstev, že odobrenih, a doslej neizplačanih po Zakonu CHIPS and Science, dodatno pa še 3,2 milijarde iz programa Secure Enclave, namenjenega razvoju visoko varnih čipov za vladne in vojaške potrebe.

ZDA so to finančno investicijo izpeljale brez izdatkov dodatnega državnega proračuna. Sredstva so bila že v proračunskih načrtih, zato po besedah predsednika Trumpa »država za te delnice ni plačala ničesar«; delnice pa naj bi že dosegle tržno vrednost okoli 11 milijard USD.Po objavi je Intelova delnica zrasla za več kot 5 %.

Najava ameriške vlade je prišla le nekaj dni za tem, ko je Intel prejel investicijo v višini 2 milijardi dolarjev s strani japonske investicijske družbe Softbank. Videti je, da vrednost družbe Intel padla na tako nizko raven, da investitorji po svetu menijo, da se ponovno splača investirati v družbo, ki ima še vedno tehnologijo, patentne in bogato intelektualno lastnino.