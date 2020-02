ZDA (ponovno) pravijo, da imajo dokaze o tem, da Huawei nadzoruje svoja mobilna omrežja po svetu

Kot piše Wall Street Journal, je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brian zatrdil, da imajo ZDA dokaze, ki kažejo na to, da ima Huawei neoviran dostop do vseh omrežij, ki so jih postavili za mobilne operaterje po svetu.

Prvič da so na omenjen dostop, takrat še v omrežjih LTE, naleteli že leta 2009, vendar g. O'Brian ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali imajo tudi dokaze, da je bil ta dostop že kdaj zlorabljen. Še vedno sicer ni eksplicitno povedal, kako točno naj bi bil videti ta dostop, vendar so to že pred časom v podrobnosti razkrili svojim zaveznikom v Veliki Britaniji in Nemčiji. Velik Britanija se je zato odločila za delno omejitev uporabe Huaweieve opreme v svojih mobilnih omrežjih, podobno pa se bo najverjetneje odločila tudi Nemčija. Le »delno« seveda zato, ker je predstavlja Kitajska velikansko tržišče, ki ga ni pametno izgubiti…

Proizvajalci omrežne opreme so v mnogih državah sveta zakonsko obvezani vgraditi sistem dostopa, ki ga preko omrežnih operaterjev zakonsko uporabljajo oblasti, vendar pa ZDA trdijo, da Huawei v svoje naprave vgrajuje tudi skrivni sistem dostopa do opreme, ki je možen brez sodelovanja operaterja (ki je v tem primeru Huaweieva stranka).

Huawei je pisanje že zavrnil, vendar malce nespretno – zapisali so, da »Huaweievi zaposleni brez dovoljenja operaterja nimajo dovoljenja posegati v mobilna omrežja«. Iz česar lahko morebiti sklepamo, da to možnost imajo, le izrabiti je ne smejo. Glede na to, da je Huawei kitajsko podjetje, ki mora spoštovati kitajske zakone, je teoretično torej mogoče, da ob ukazu »od zgoraj« to vseeno lahko naredijo.

Kar seveda ni nič nenavadnega tudi na Zahodu, nenazadnje smo že brali o skrivnem ameriškem sodišču FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court), ki ameriškim tehnološkim podjetjem nalaga natanko takšno sodelovanje z državo.

Da o še bolj skrivnih operacijah, kot je defacto lastništvo švicarskega »neodvisnega« kriptografskega podjetja Crypto AG niti ne govorimo.

Mimogrede – opremo Huawei za svoje mobilno omrežje pri nas uporablja Telemach. A1 uporablja opremo Nokia, Telekom pa že tradicionalno Ericsson.