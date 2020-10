ZDA odobrile prodajo vezij Huaweiju

Po pisanju časnika Financial Times so ZDA proizvajalcem vezij in procesorjev odobrile prodajo Huaweiju, pod pogojem, da se izdelki ne uporabljajo za tehnologije 5G.

Ameriško ministrstvo za trgovino je večjim podjetjem bojda obrazložilo, da se licence za prodajo Huaweiju praviloma zavrnejo, razen, če podjetje dokaže, da se tehnologija ne uporablja v Huaweijevi opremi za 5G.

Huawei ima vse večje težave pri dobavi procesorjev in druge opreme, sodeč po govoricah naj bi že nekaj časa čim več kupovali na zalogo. Pred časom smo pisali tudi o tem, da so pri TSMC, enem največjih proizvajalcev integriranih vezij, zamrznili sprejem novih Huaweijevih naročil.

Poleg te sprostitve naj bi se počasi sproščali tudi drugi segmenti - pred kratkim je denimo Samsung Display dobil odobritev, da Huaweiju prodaja zaslone OLED. Uradnega sporočila s strani ameriške administracije sicer še ni, tako ali tako pa so v tem trenutku ZDA sredi najbolj burnega predvolilnega obdobja.