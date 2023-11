Objavljeno: 20.11.2023 07:00

ZDA: Kitajska načrtno širi dezinformacije po internetu in nadleguje posameznike

Po podatkih ameriških oblasti Kitajska bije eno največjih bitk širjenja dezinformacij na internetu, ki vključuje nadlegovanje ameriških prebivalcev, politikov in podjetij. Gre za več milijard dolarjev vredno operacijo, ki jo izvajajo z namenom spreminjanja informacijskega okolja na internetu, spreminjanja javnega mnenja in utišanja kritikov pekinškega režima.

Žrtve napadov so deležne več tisoč ali deset tisoč spletnih sporočil, v katerih jih napadalci žalijo, zmerjajo in osebno napadajo, včasih tudi grozijo z nasiljem. Napadalci želijo tako žrtve zmesti in jih pahniti v stanje konstantnega strahu ali paranoje. Medtem ko upravljavci družbenih omrežij skušajo sproti ukinjati profile, ki kršijo pravila uporabe, ne uspevajo dohajati hitrosti operacije.

Operacija traja že vsaj štiri leta, šele v zadnjih mesecih pa postaja jasno, da je povezana s kitajsko policijo. Meta je na primer avgusta odstranila 8000 profilov, YouTube pa je blokiral 100.000 računov. Na X-u so blokirali več sto tisoč profilov. Zaradi nizke cene tovrstnih napadov, jih je tudi težko preprečiti.

Pravosodno ministrstvo je odpečatilo obtožnico zoper 34 uslužbencev kitajskega ministrstva za javno varnost, ki jih obtožujejo delovanja v tej operaciji. Iz Pekinga medtem odgovarjajo, da spoštujejo suverenost držav, in trdijo, da so obtožbe politično motivirane in brez podlage.

A analize kažejo, da delovanje operacije Spamouflage sovpada s kitajskim časovnim pasom. V preteklosti je bilo njihovo delovanje omejeno na teme, ki so relevantne za kitajsko notranjo politiko, v zadnjih mesecih pa skušajo vplivati tudi na druge teme – denimo gradnjo tovarn v ZDA, dojemanje rasizma v ZDA in podobno. Hkrati grozijo vidnim posameznikom, denimo novinarjem, ki pokrivajo kitajske teme, oporečnikom in drugim.

CNN