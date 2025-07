Objavljeno: 1.7.2025 05:00

ZDA Kanado prisilile v umik davka na digitalne storitve

Kanada je v zadnjem hipu umaknila zakon na digitalne storitve, ki bi prizadel pretežno ameriške tehnološke velikane. Premier Mark Carney je bil v to domala prisiljen, saj je ameriški predsednik v petek zaradi nestrinjanja s kanadsko davčno politiko ustavil vsa pogajanja o novem trgovinskem sporazumu s Kanado. Ta se sedaj nadaljujejo.

Kanadski zakon, ki bi začel veljati retroaktivno, bi s trem odstotki obdavčil poslovanje tehnoloških velikanov, kot so Amazon, Google, Meta, Uber in Airbnb. Podjetja bi morala takoj plačati okrog dve milijardi dolarjev, obdavčen pa bi bil promet in ne dobiček. ZDA so zaradi davka, ki bi v plačilo prvič zapadel že konec junija, odpovedale vse trgovinske pogovore s Kanado. Ameriški predsednik je zagrozil tudi z novimi carinami, davek na digitalne storitve pa je označil kot napad na ZDA.

Sedaj, ko so v Kanadi stopili korak nazaj, so se ZDA vrnile za pogajalsko mizo. Novi trgovinski dogovor bo po pričakovanjih precej širši od zgolj davka na digitalne storitve, saj bo celovito uredil trgovinske odnose med državama. Kanadski premier je dejal, da bodo nadaljevali zapletena pogajanja in zasledovali interes kanadskih državljanov. Ameriški predsednik je dejal, da imajo ZDA velikansko gospodarsko moč nad Kanado in da se za Kanado ne bo dobro končalo, če jo bodo uporabile, Kanadčane pa označil kot nespametne, da so sprejeli davek o digitalnih storitvah.