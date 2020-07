ZDA in Brazilija se pogovarjata o financiranju nakupa opreme 5G ponudnikov Ericsson in Nokia

Novica je sicer iz sredine junija, pa vendar – Reuters poroča, da se predstavniki ZDA z brazilskimi oblastmi in lokalnimi telekomunikacijskimi operaterji pogovarjajo o tem, da bi sofinancirali opremo 5G, ki bi jo kupili od proizvajalcev Ericsson in Nokia. Na ta način naj bi zaobšli kitajski Huawei, ki je v tej državi že dvajset let zelo močno prisoten.

Huawei je sicer že opravil testiranja svoje opreme 5G z vsemi štirimi največjimi operaterji v Braziliji in jim že pomaga modernizirati infrastrukturo, še preden je država dejansko naredila avkcijo za frekvence 5G.

Ameriški ambasador v Braziliji Todd Chapman je povedal, da je tovrstno financiranje nakupa opreme, ki naj bi državo popeljalo stran od kitajskega vpliva, stvar »nacionalne varnosti« in da ZDA na ta način »varujejo intelektualno lastnino in občutljive informacije držav«. Chapman je še dodal, da bi kitajska 5G oprema celo odvračala tuje investicije v državi, saj »kdo bi pa investiral v državi, kjer ni mogoče zagotoviti informacijsko varnost?«.

Huawei je sicer lani napovedal gradnjo nove tovarne v brazilski državi Sao Paulo, ki naj bi začela delovati leta 2022. Stala naj bi 800 milijonov ameriških dolarjev.