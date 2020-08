ZDA dodatno omejila Huaweijev dostop do tehnologije

Objavljeno: 18.8.2020 14:00

Ameriško ministrstvo za trgovino je v sporočilu za javnost napovedalo dodatne zaostritve zoper Huawei.

Konkretno so na seznam podjetij, ki imajo prepoved uporabe ameriške tehnologije, dodali še 38 podjetji, ki so neposredno povezana s Huaweijem. Gre za hčerinska podjetja iz 21 držav, denimo podjetja za vodenje oblačnih podatkovnih centrov, podjetja za razvoj in za oblikovanje. Po njihovih besedah naj bi Huawei še naprej dobavljal opremo preko teh hčerinskih podjetij. Sodeč po pisanju APNews naj bi Huaweiju že začelo primanjkovati procesorskih vezij za izdelavo zmogljivejših procesorjev Kirin.