ZDA bodo uvedle 100-odstotne carine na računalniške čipe

Ameriški predsednik je napovedal uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz polprevodnikov, s čimer si še vedno prizadeva uloviti lasten rep in proizvodnjo prestaviti v ZDA, četudi kapacitet ni v zadostnih količinah. Tega se zaveda tudi ameriška administracija, zato naj bi bila carin oproščena podjetja, ki imajo proizvodnjo – ali pa so se zavezala, da jo bodo v prihodnosti prestavila – v ZDA.

Ali gre za vsebinski ukrep ali prazne grožnje, še ni možno z gotovostjo ugotoviti. Iz Bele hiše so na primer dejali, da za Apple ne bo sprememb, saj so se že bili zavezali vlagati v ZDA in vzpostaviti proizvodnjo doma. Ob tem so poudarili, da podjetja ne smejo ignorirati zavez. Podrobnosti še niso znane, ker ne gre za uradno uvedbo carin, temveč zgolj najavo za javnost. Tako ni jasno, ali zadostuje zgolj simbolična prisotnost v ZDA z manjšim delom proizvodnje, pa bo oprostitev veljala za vse izdelke podjetij, ali ne.

Stoodstotne carine bi izjemno podražile vse elektronske izdelke v ZDA, kar bi povzročilo veliko nezadovoljstva med potrošniki. V ZDA trenutno proizvedejo 12 odstotkov čipov na svetu, potem ko so jih še v 90. letih skoraj polovico. Nič ne kaže, da bi se trend spremenil, proizvodnih kapacitet in usposobljene delovne sile pa ni dovolj za večjo selitev nazaj v ZDA. Prav tako je proizvodnja v ZDA zelo draga.

Za zdaj kaže, da bodo Applovi, Samsungovi, Hynixovi in TSMC-jevi izdelki bržkone izvzeti, medtem ko za SMIC in Huawei to zagotovo ne bo veljalo.