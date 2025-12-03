Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 3.12.2025 07:00

ZDA bodo kupile delež podjetja nekdanjega Intelovega direktorja

ZDA nadaljujejo z nakupovanjem oziroma izdatnim investiranjem v podjetja. Potem ko so finančno pomoč za Intel preoblikovale v 10-odstotni lastniški delež, zdaj vlagajo tudi v zagonsko podjetje XLight, ki ga je ustanovil nekdanji Intelov direktor Pat Gelsinger.

Podjetju za zdaj namenjajo 150 milijonov dolarjev. XLight se ukvarja z razvojem litografije v ekstremnem delu ultravijoličnega spektra svetlobe. Ta je potrebna za izdelavo najnovejših čipov nanometrskih dimenzij, saj ima običajna svetloba preveliko valovno dolžino, da bi bila uporabna za fotojedkanje.

Praktično edini proizvajalec strojev za proizvodnjo takšnih čipov je nizozemski ASML. XLight se osredotoča na del postopka, in sicer na laserje, ki so nujni za jedkanje nanometrskih vzorcev na fotorezistiv. XLight trenutno zbira sredstva v novem krogu financiranja, ameriška vlada pa bo z vložkom postala največji (a ne večinski) lastnik podjetja. V prvem krogu financiranja je XLight zbral 40 milijonov dolarjev.

