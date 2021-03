Zbiranje prijav za cepljenje na eUpravi je bilo nezakonito in nepotrebno

Prijave interesa za cepljenje na portalu eUprava, ki jih je ministrstvo za javno upravo omogočilo decembra lani, naj bi po večkratnih zagotovilih predsednika vlade Janeza Janše in direktorja NIJZ Milana Kreka služile kot podlaga za določanje vrstnega reda cepljenja splošne populacije. Na ta način se je za cepljenje prijavilo približno 140 tisoč ljudi. Nekateri so se, ker so državni predstavniki dajali dvoumna sporočila ali ker niso bili vešči v uporabi spletnih orodij, raje prijavili pri osebnem zdravniku. Nekateri so se za vsak slučaj prijavili na oba načina.

Prejšnji teden je zdravstvena inšpektorica Deana Potza presentila z izjavo, da za cepljenje štejejo zgolj prijave pri osebnem zdravniku. Nato je NIJZ sporočil, da aprila načrtujejo združitev baz podatkov in da tudi prijave prek eUprave ne bodo zaman. Vlada je nato svetovala, naj se v vmesnem času ljudje vseeno prijavijo pri osebnem zdravniku. Zdaj je v zgodbo posegla še Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

"Zavezanci kljub kar šestim pozivom za posredovanje pojasnil, niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu eUprava, prav tako do danes niso pojasnili pravne podlage za to obsežno obdelavo osebnih podatkov."

V urad informacijske pooblaščenke so decembra lani na podlagi prijave uvedli postopek zaradi suma prekomerne obdelave osebnih podatkov v primeru zbiranja prijav za cepljenje prek spletnega obrazca, ki ga je na portalu eUprava vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo.

Kot navaja Mojca Prelesnik, ne ministrstvo za javno upravo, ne NIJZ in niti minstrstvo za zdravje v postopku niso želeli prevzeti vloge upravljavca in s tem povezane odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov v zbirki prijav na eUpravi. "Zavezanci kljub kar šestim pozivom za posredovanje pojasnil, niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu eUprava, prav tako do danes niso pojasnili pravne podlage za to obsežno obdelavo osebnih podatkov."

V inšpekcijskem postopku se je izkazalo, da do osebnih podatkov, zbranih preko portala eUprava, zaenkrat sploh ni še nihče dostopal ter da prijave za cepljenje potekajo zgolj pri osebnih zdravnikih. "To seveda pod vprašaj postavlja nujnost takega množičnega zbiranja podatkov več kot 140.000 posameznikov."

"Osebnih podatkov, zbranih pri prijavi interesa za cepljenje preko portala eUprava, ni dovoljeno obdelovati, vse dokler posamezniki ne dobijo jasnih, točnih in zanesljivih informacij o tem, kdo jih zbira in za katere namene."

Prav tako se je v inšpekcijskem postopku izkazalo, da do osebnih podatkov, zbranih preko portala eUprava, zaenkrat sploh ni še nihče dostopal ter da prijave za cepljenje potekajo zgolj pri osebnih zdravnikih. "To seveda pod vprašaj postavlja nujnost takega množičnega zbiranja podatkov več kot 140.000 posameznikov."

Informacijska pooblaščenka je vsem trem zavezancem izdal začasno odločbo, na podlagi katere morajo izpolniti obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Gre sicer za začasno odločbo. "Nedvomno pa bomo ob izdaji zaključne odločbe upošteval tudi to, da ta zbirka ni več ažurna, saj so bili številni posamezniki, ki so sicer oddali vlogo, najverjetneje zaradi uvrstitve v prioritetne skupine in prijave pri osebnem zdravniku, že cepljeni," zaključuje Mojca Prelesnik

Mladina