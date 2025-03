Objavljeno: 3.3.2025 09:00

Zbira Firefox osebne podatke za prodajo?

Mozilla je tiho umaknila svojo prejšnjo obljubo, da ne bo nikoli prodajala osebnih podatkov uporabnikov, kar je sprožilo ogorčenje med privrženci zasebnosti na spletu.

Matično podjetje spletnega brskalnika Firefox je posodobilo pogoje uporabe in politiko zasebnosti, iz katerih je odstranilo zavezo, da ne bo prodajalo osebnih podatkov uporabnikov. Pri Mozilli se zagovarjalo s trditvijo, da je definicija prodaje podatkov zelo široka in da sprememba ne pomeni, da nameravajo zlorabljati uporabniške podatke. Dovoljenje za obdelavo uporabniških podatkov naj bi potrebovali za delovanje brskalnika Firefox. Dodali so pojasnilo, da sprememba ne pomeni, da si Mozilla lasti uporabniške podatke ali da jih lahko uporablja za namene, ki niso navedeni v politiki zasebnosti.

Ena izmed najbolj spornih točk je uporaba lokacijskih podatkov. Mozilla trdi, da jih anonimizira in omogoča uporabnikom, da funkcijo popolnoma izklopijo. Vendar pa podjetje priznava, da lahko prejema ključne besede, povezane z lokacijo, in jih deli s partnerji za zagotavljanje priporočil in sponzorirane vsebine.

Številni uporabniki so Mozillo kritizirali zaradi novih pogojev, nekateri pa menijo, da podjetje uporabnike sili v preširoko delitev pravic do njihovih podatkov. Na forumih so se pojavili očitki, da osnovna funkcionalnost Firefoxa pomeni nalaganje in prikazovanje spletnih strani, ne pa zbiranje podatkov. Mozilla se je odzvala na kritike in spremenila besedilo pogojev uporabe, a uporabniki ostajajo skeptični glede resničnih namenov podjetja.