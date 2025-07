Objavljeno: 21.7.2025 07:00

Zaznavanje potresov z mobilnimi telefoni rešuje življenja

O zaznavanju potresov in pravočasnem obveščanju s pametnimi telefoni smo pisali že pred tremi leti, tehnologijo pa so odtlej izdatno uporabljali v Severni in Južni Ameriki, delu Evrope, zahodni, južni in jugovzhodni Aziji ter Avstraliji. Raziskovalci z Berkeleyja in iz Googla so sedaj analizirali uspešnost tehnologije, o čemer pišejo v zadnji številki revije Science.

Sistem Android Earthquake Alert deluje že v 98 državah in dosega 2,5 milijarde ljudi. V zadnjih treh letih je izdal več kot 1200 opozoril, pri čemer je bilo napak zelo malo. Zaznaval je potrese z magnitudami med 1,9 in 7,8. Mesečno izda 18 milijonov opozoril (različnim ljudem), ki so potem v 85 odstotkih dejansko občutili tresenje tal. V 36 odstotkih so opozorilo prejeli pred potresom, v 28 odstotkih med potresom in v 23 odstotkih po potresu.

Na prvi pogled se zdijo te številke borne, a za njimi tiči fizika. Potres je možno zaznati, ko se zgodi, zato lahko pravočasno opozorilo prejmejo le ljudje, ki so nekoliko oddaljeni. Hitrost potresnih valov je namreč nižja od hitrosti potovanja elektronskih telekomunikacij. Kdor je v epicentru, mu nobena tehnologija ne more pomagati. Kdor je oddaljen nekaj kilometrov, mu AEA lahko reši življenje.

