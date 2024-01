Zaživela je GPT trgovina

Pri OpenAI so splavili spletno tržnico za prilagojene GPT modele in novo skupinsko naročnino ChatGPT.

GPT Store omogoča razvijalcem in uporabnikom, da delijo in služijo s svojimi prilagojenimi različicami pogovornega bota. Slehernik brez znanja programiranja lahko ustvari in deli GPT modele, a si mora prej narediti Builder Profile, ki deli njegovo pravo ime in usmerja uporabnike na preverjeno spletno stran. Ustvarjalci bodo plačani po uporabi njihovih GPT-jev, delež prihodka pa jim bo po Applovem vzoru vzel OpenAI.

Druga novost je varno, sodelovalno delovno okolje za maksimalno izkoriščanje bota ChatGPT na delovnem mestu. Za razliko od ChatGPT Enterprise, ki so ga lansirali avgusta, ChatGPT Team ne zahteva pravega malega bogastva ali dogovora s prodajno ekipo podjetja. Namesto tega se lahko vsakdo, ki je naročen na ChatGPT Plus, novi skupinski storitvi pridruži za 30 ameriških dolarjev mesečno.