Objavljeno: 6.12.2023 05:00

Zavoljo videa na YouTubu strmoglavil letalo, sedaj gre v zapor

Trevor Jacob, ki je novembra 2021 izskočil iz športnega letala z ustavljenim motorjem, ki je nato strmoglavilo v Kaliforniji, bo moral za zapahe. Že kmalu po objavi videoposnetka na svojem kanalu na YouTubu, je bil Jacob tarča zelo utemeljenih kritik, da je letalo strmoglavil namenoma.

V posnetku je želel prikazati, kot da je letalu iz neznanega razloga prenehal delovati motor, nato pa je izskočil s padalom, ki ga je imel prikladno s seboj. Poznavalci so kmalu ugotovili kopico neskladij, med drugim da je imel na nogi pripet gasilni aparat, da je sploh letel z oprtanim padalom in da rotor na letalu ni več premikal (četudi zmanjka goriva, ga v normalnih razmerah poganja zrak zaradi gibanja letala, ko se to spušča k tlom). Jacob je z zapustitvijo letala povzročil veliko splošno nevarnost, hkrati pa je to v nasprotju s pravili. Letala namreč lahko jadrajo še lep čas, četudi jim ugasne motor, in v tem času pilot najde mesto za pristanek.

Še bolj nenavadno je bilo njegovo ravnanje po nesreči, saj je razbitino na lastno pest odstranil in se je znebil. Zato ni presenetljivo, da je se v incident kmalu vpletla Uprava za letalsko varnost (FAA). Ta je ugotovila, da je letalo namerno strmoglavil, zato mu je odvzela licenco. Za kazenski pregon pa je pristojno tožilstvo.

Jacob je sprejel dogovor s tožilstvom in se izrekel za krivega. To mu je prineslo polletno zaporno kazen, kar je precej manj od zagroženih 20 let. Tožilstvo je sporočilo, da se je Jacob izrekel za krivega uničenja dokazov in prikrivanja z namenom oviranja zvezne preiskave. Po nesreči je namreč skril razbitine in lagal preiskovalcem. V preiskavi so sodelovali FAA, NTSB (Urad za prometno varnost), inšpektorat ministrstva za promet in zvezno tožilstvo.

Tožilstvo