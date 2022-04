Objavljeno: 22.4.2022 05:00

Zavoljo ogledov na YouTubu namerno strmoglavil letalo

Ameriška Uprava za letalstvo (FAA) je v preiskavi potrdila, da je bilo lansko strmoglavljenje športnega letala Taylorcrafta BL64, ki ga je pilot Trevor Jacob ovekovečil za YouTube, namerno. Kot so številni strokovnjaki sumili že ob ogledu posnetka, je Jacob namenoma in brez potrebe zapustil letalsko kabino, zaradi česar je letalo potem strmoglavilo. To je kršitev letalskih pravil.

Zaradi malomarnosti ali brezobzirnosti je povzročil splošno nevarnost za življenja in premoženje, zaradi česar so mu odvzeli pilotsko licenco. Novembra je Jacob odletel s svojim letalom na krajši izlet, ki ga je snemal tudi s kamero. Med letom mu je iz nepojasnjenega razloga ugasnil motor, po ugibanjih zaradi pomanjkanja goriva. Namesto da bi odjadral do prvega mesta za zasilni pristanek, je Jacob izskočil s padalom. Piloti običajno nimajo padal, zato je njegov posnetek pritegnil veliko kritičnih pogledov. Ko je doskočil, je poiskal letalo, že čez nekaj dni pa ga je na lastno pest odstranil. To je v nasprotju s pravili FAA o letalskih nesrečah.

Zato je FAA sprožil preiskavo, ki je potrdila, kar so strokovnjaki javno objavljali že prej. Jacobu ni bilo treba zapustiti kabine, temveč bi letalo lahko tudi brez motorja zasilno pristal. Letala so sposobna jadranja ob počasnem spuščanju, tako da lahko preletijo še več deset kilometrov. FAA lahko le odvzame licenco in izreče globo, medtem ko kazenskega pregona ne more izvesti. Na potezi je tožilstvo.