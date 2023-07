Zasloni OLED bi zdržali 100 let, če ne bi bilo modre barve

Ena največjih težav tehnologije OLED je kratka življenjska doba modrih diod. Če ljudje modre barve ne bi videli, bi zasloni OLED lahko zdržali 100 let ali milijon ur uporabe.

Profesorja Univerze v Michiganu, Stephen R. Forrest in Chris Giebink, sta na simpoziju Display Week v Los Angelesu pojasnila, da je ena največjih težav OLED tehnologije kratka življenjska doba modrih diod. Medtem ko so zelene in rdeče diode znane po svoji trdoživosti, se modre pokvarijo precej hitreje. Trajnost ekrana se proizvajalci trudijo povečati na različne načine. Za modre diode je pomembno, da ostanejo hladne. To dosežejo s povečanjem površine in zmanjšanjem svetlosti v razmerju do površine. Svetlost zmanjšuje trajnost, kar so raziskovalci dokazali s predstavljenimi testi. Trikratno povečanje svetlosti ob uporabi povzroči drastično zmanjšanje vrednosti LT70, ki meri, koliko časa je zaslon zmožen prikazati sedemdeset odstotkov prvotne svetlosti.

Raziskovalci so nekaj uspeha imeli z navpičnim zlaganjem OLED komponent, s katerim so bolje razporedili obremenitev, a še vedno ne vedo zakaj se modri OLED na molekularni ravni tako hitro pokvari. Tehnologija je še dokaj mlada, zato bo potrebnega kar nekaj časa, da raziskovalci najdejo rešitev za osrednji problem zaslonov OLED.