Zaslon z 10.000 PPI za revolucijo pri navidezni resničnosti

Samsung je v sodelovanju z univerzo Stanford razvil tehnologijo, ki obljublja pravcato revolucijo na področju zaslonov OLED. Nova tehnologija omogoča gostoto kar 10.000 pik na palec (PPI), kar je za nekaj razredov več od sedanjih zaslonov.

Za primerjavo navedimo, da imajo današnji najboljši telefoni gostoto pik nekje med 500 in 600 PPI, rekord pa drži Sony, ki je leta 2017 predstavil telefon s 4K ločljivostjo in gostoto 806 PPI. Po drugi strani današnji najboljši televizorji OLED ne presegajo 200 PPI.

10.000 PPI v praksi pomeni, da človeško oko ne more več videti posamezne pike, kar bi utegnilo biti še posebej koristno pri očalih za navidezno resničnost. Ti sicer uporabljajo že danes zaslone z visoko gostoto pik, a so te še vedno vidne in uporabniku dajejo vtis umetno ustvarjene slike.

Novi tip zaslona uporablja posebne filmske substrate OLED za oddajanje bele svetlobe med dvema odsevnima slojema. Prvi je srebrn, drugi pa je iz posebne kovine, ki omogoča izdelavo »metapovršine« z gručami mikroskopskih nano-stolpcev. Ti so med sabo razporejeni na razdalji manjši od valovne dolžine svetlobe. Posamezno gručo nano-stolpcev so nato razdelili na štiri podpike (subpixels), kjer lahko OLED določi, katero podpiko bo osvetlil. Tista z najbolj gosto postavljenimi stolpci predstavlja rdečo barvo, sledi zelena, za modro pa uporabljajo dve podpiki z najmanj stolpci.

Svetloba izvora se nato odbija med dvema odsevnima površinama, dokler se od ciljne gruče ne odbije skozi srebrni film na površino zaslona. Nova tehnologija ne ponuja le višje gostote, temveč tudi dvakrat višjo svetilnost kot pri današnjih zaslonih OLED.

Vprašanje sicer obstaja, kakšno grafično procesno moč bi potreboval zaslon s tovrstno ločljivostjo, a trenutno kaže, da je proizvodnja takih zaslonov bolj praktična, kot se zdi. Samsung menda že načrtuje prototip zaslona z gostoto 10.000 PPI, vzporedno pa intenzivno študirajo proizvodnji postopek za izdelavo nove generacije zaslonov LED. Kljub temu smo še leta daleč od komercialne uporabe.