Objavljeno: 20.7.2021 06:14

Zasežene konzole PlayStation 4 so »igrale« FIFA in pridobivale virtualne cekine

Ukrajinska tajna služba je prejšnji teden zasegla 3800 konzol PlayStation 4, ki jih naj bi uporabljali za rudarjenje kriptovalut – v resnici pa so jih uporabljali za pridobivanje virtualnih cekinov v igri FIFA Ultimate Team.

Igralci igre FIFA Ultimate Team lahko kupijo škatle z dodatki (t.i. »loot box«), v katerih dobijo naključne nagrade v obliki kartic. Za te kartice pa lahko sodelujejo tudi v avkcijah, v katerih plačujejo z virtualnimi cekini »FIFA Ultimate Team coins«. Kovance si pridobimo s pridnim igranjem igre. Ukrajinci so konzole tako upravljali z računalnikov, ki so redno igrali igro, s pridobljenimi cekini so kupili najboljše kartice (igralce) in te uporabniške račune prodali preko spleta.