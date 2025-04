Zasebnost podatkov postaja vedno bolj zapletena v dobi umetne inteligence

V času, ko umetna inteligenca spreminja skoraj vsak vidik poslovanja in vsakdanje rabe digitalnih storitev, postaja vprašanje varstva zasebnosti podatkov ključno. Letna raziskava podjetja Cisco, imenovana 2025 Data Privacy Benchmark Study, razkriva, da organizacije po vsem svetu zaznavajo čedalje večje izzive pri zagotavljanju skladnosti in zaupanja uporabnikov glede ravnanja z osebnimi podatki – zlasti v kontekstu umetne inteligence.

Raziskava, ki je zajela več kot 2500 strokovnjakov za zasebnost in IT iz 12 držav, kaže, da se zapletenost delovnega okolja znatno povečuje. Kar 91 % vprašanih meni, da je zagotavljanje zasebnosti danes postalo veliko bolj zahtevno kot pred nekaj leti. Glavni razlog za to vidijo v hitro rastoči uporabi generativne umetne inteligence, pri čemer se pojavljajo nova vprašanja glede transparentnosti, pravične obdelave podatkov in vpliva na posameznike.

Čeprav večina podjetij priznava koristi umetne inteligence, jih kar 96 % meni, da morajo biti etična načela in zaščita zasebnosti vgrajeni v vse faze razvoja rešitev z UI. Približno dve tretjini anketirancev že izvaja konkretne ukrepe za zaščito podatkov pri uporabi umetne inteligence – od minimizacije podatkov do zagotavljanja pojasnljivega delovanja sistemov.

Zanimivo je, da kar 98 % vprašanih uporabnikov trdi, da pričakuje večjo transparentnost pri tem, kako podjetja uporabljajo njihove podatke. Uporabniki želijo več nadzora, predvsem pri avtomatiziranem odločanju. V tem kontekstu organizacije vse pogosteje posegajo po rešitvah, ki zagotavljajo "privzeto zasebnost" (privacy by default), kar pomeni, da so uporabniške nastavitve že od začetka usmerjene k zaščiti podatkov.

Študija prav tako poudarja, da so naložbe v varovanje zasebnosti podatkov še vedno donosne. Povprečno podjetje naj bi z dobrimi praksami na tem področju doseglo skoraj dvakrat več koristi kot stroškov. Poleg skladnosti in zmanjšanja tveganj podjetja opažajo tudi rast zaupanja strank, boljšo fleksibilnost v delovanju in konkurenčno prednost.