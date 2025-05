Objavljeno: 22.5.2025 06:00

"Zaradi vdora v Coinbase bodo ljudje umirali"

Vdor v Coinbase z začetka meseca maja, v katerem napadalci zahtevajo 20 milijonov dolarjev odkupnine za varno vrnitev podatkov o uporabnikih, bi lahko imel hude posledice. Coinbase na plačilo ni pristal, temveč je namesto tega ponudil enako visoko nagrado za informacije, ki bi vodile do aretacije storilcev.

Kot so pojasnili, so napadalci podkupili zaposlene v podpori uporabnikom v drugih državah, da so jim posredovali osebne podatke strank: imena, naslove, bančne podatke, kopije osebnih dokumentov. Sredstev, gesel ali zasebnih ključev niso odnesli. Nato pa presenečenje – Coinbase je za razliko od drugih podjetij jasno zavrnil plačilo odkupnine.

Michael Arrington s TechCrunca meni, da bo imelo to hude posledice in da bodo ljudje umirali. Meni, da bi morali upravljavci Coinbasea pristati v zaporu, ker niso ustrezno zaščitili osebnih podatkov komitentov. Ti bodo sedaj izpostavljeni hudim pritiskom, saj bodo javno postali znani osebni podatki strank, ki imajo ogromne količine kriptovalut. Arrington meni, da se jim lahko zgodijo ugrabitve ali napadi. To ni iz trte izvit strah, saj so na primer januarja (še pred vdorom) v Franciji ugrabili soustanovitelja platforme Ledger in njegovo ženo, preden ju je rešila policija. To ni bil edini tovrstni primer.

