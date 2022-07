Objavljeno: 25.7.2022 05:00

Zaradi vdora in izgube osebnih podatkov bo T-Mobile odštel pol milijarde

Vdori, ki odnesejo osebne podatke, niso poceni, ugotavlja T-Mobile. Zaradi lanskega hekerskega napada, v katerem so na splet pricurljali osebni podatki 76,6 milijona ameriških strank, bo podjetje ob pol milijarde dolarjev.

Podjetje se je v velikanski kolektivni tožbi poravnalo. Sporazumeli so se, da bodo 350 milijonov vplačali v sklad, iz katerega se bodo pokrili sodni stroški, kazni in odškodnine. Ob tem bodo v letih 2022 in 2023 dodatnih 150 milijonov dolarjev namenili za izboljšanje varnosti. Tožniki so s poravnavo zadovoljni, potrditi pa jo mora še sodišče. T-Mobile ob tem poudarja, da poravnava ne pomeni priznanja krivde, kar je standardna klavzula v poravnavah.

Spomnimo, da gre za vdor, ki so ga priznali lani avgusta. Izkazalo se je, da so hekerji pridobili osebne podatke strank, ki so vsebovali imena, naslove, številke zdravstvenega zavarovanja in podatke o vozniških dovoljenjih. To je že dovolj za krajo identitete.