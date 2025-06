Objavljeno: 30.6.2025 07:00

Zaradi uporabe umetne inteligence pristali v psihiatričnih bolnišnicah

Umetna inteligenca v obliki komercialnih jezikovnih modelov – denimo ChatGPT – je zasnovana tako, da je vljudna, do uporabnikov prijazna in da se z njimi načeloma strinja. To pa ima tudi svoje pasti, saj lahko ljudi vpodbuja pri čedalje bolj paranoičnih in nesmiselnih idejah, karmediji imenujejo "ChatGPT-psihoza". Situacija je lahko zelo resna.

V nekaterih redkih primerih ljudje razvijejo obsedenost s ChatGPT in se z njim pogovarjajo v prekomernem obsegu. Futurism in The New York Times poročata o primerih, ko so se ljudje popolnoma odtujili od resničnosti in v pogovorih s ChatGPT začeli verjeti v odbite teorije zarote. Nekaj ljudi je pristalo tudi v psihiatričnih ustanovah, marsikdo tudi neprostovoljno, saj so svojci ugotovili, da so povsem izgubili stik z resničnostjo. ChatGPT se pač s sogovorniki strinja, četudi so njihove ideje neverjetno bizarne.

Pri tem ChatGPT ni edini krivec, saj se popolnoma enako vedejo tudi druga orodja, denimo Copilot. Zaskrbljujoče je, da so v nekaterih primerih težave doletele ljudi brez kakršnekoli zgodovine duševnih bolezni. Ljudje s shizofrenijo ali drugimi motnjami so še toliko bolj dovzetni, da jih ChatGPT ali Copilot odpeljeta čez rob.

