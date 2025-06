Objavljeno: 12.6.2025 07:00

Zaradi umetne inteligence tehnični velikani čedalje bolj onesnažujejo

Posredne emisije toplogrednih plinov, ki jih s svojim delovanjem povzročajo štirje največji ponudniki umetne inteligence, strmo rastejo. Samo v obdobju 2020-2023 so se emisije povečale za 150 odstotkov, ugotavlja sveže poročilo Združenih narodov.

Gre za podjetja Amazon, Microsoft, Alphabet in Meta, ki niso več le tehnološki velikani, temveč tudi vodilna podjetja na področju umetne inteligence. Bolj nišna podjetja, kot sta OpenAI in Anthropic, so za zdaj še precej manjša. Omenjena četverica pa to seveda ni.

V primerjavi s stanjem pred tremi leti je Amazon emisije povečal za 182 odstotkov, Microsoft za 155 odstotkov, Meta za 145 odstotkov in Alphabet za 138 odstotkov. Podjetja sicer sprejemajo različne zaveze in programe, trdijo da se trudijo znižati emisije, a jim ne uspeva. Do razmaha umetne inteligence jim je to še nekako uspevalo, po letu 2021 pa je situacija precej slabša.

Podatki kažejo, da vsi digitalni velikani porabijo 2,1 odstotka globalne proizvodnje električne energije, torej 581 TWh. Med njimi je 10 podjetij odgovornih za več kot polovico porabe. Samo obratovanje teh podjetij prispeva skoraj odstotek k svetovnim emisijam toplogrednih plinov.

Poročilo