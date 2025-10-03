Objavljeno: 3.10.2025 05:00

Zaradi umetne inteligence se nam ne bo treba več učiti Worda in Excela

S prihodom umetne inteligence se je pojavil termin vibe coding, kar bi lahko malce posmehljivo prevedli kot programiranje po občutku. V praksi gre za programiranje z intenzivno uporabo velikih jezikovnih modelov, kjer programer morda niti ne obvlada podrobnosti programskega jezika, temveč kodo gradi s prilagajanjem pozivov za veliki jezikovni model. A tak pristop ni nujno omejen na programiranje. Microsoft meni, da bi lahko na enak način povprečni uporabniki izkoriščali tudi napredne funkcije v Excelu in Wordu, ki često ostanejo spregledane.

Microsoft je pripravil novo funkcijo za pisarniški paket Office, ki se imenuje Agent Mode. Poleg tega pa so v pogovor prek Copilota vgradili še Office Agenta, ki zmore posegati tudi v druge programe. Na tak način lahko uporabljamo napredne funkcionalnosti, denimo vrtilne tabele ali kompleksne sloge, s preprostimi besedilnimi ukazi. Copilot bo torej olajšal uporabo Officea.

Vsaj tako verjame Microsoft. Doslej je bila "umetna inteligenca" v Officeu omejena na preproste namige, s katerimi nam je stregla, bila je nekakšna nadgrajena Sponka (Clippy). Agent Mode pa uporablja GPT-5, ki ga Microsoft uporablja zaradi velike investicije v OpenAI. Kako deluje v praksi, bomo še videli. V lastnem testu, ki so ga pognali v Redmondu, je Agent Mode dosegel 57,2 odstotka, kar je najbolje od vseh velikih jezikovnih modelov. Mimogrede, ljudje dosežejo okrog 71 odstotkov.

Poleg GPT-5 uvajajo še Anthropic, ki pa teče na Amazonovih strežnikih. Ta prek Copilota komunicira z aplikacijami v Officeu.