Zaradi umetne inteligence se dražijo tudi diski

Klasični trdi diski se v zadnjih mesecih prodajajo po višjih cenah, kot pred letom dni, na nekaterih trgih pa že doživljajo pomanjkanje zaradi velikega povpraševanja. Razlog je velik interes nad storitvami umetne inteligence, ki za delovanje potrebujejo tudi veliko diskovnega prostora.

Kot vemo, je umetna inteligenca v zadnjem letu povzročila strm dvig cen procesnih enot NPU/GPU, v veliki meri pa tudi hitrih pomnilnikov SSD. Toda analitiki opozarjajo, da se zaradi pomanjkanja prav tako povišujejo cene klasičnim diskom.

Cene trdih diskov so se od tretjega četrtletja lanskega leta dvignile za 10 do 20 odstotkov. To velja predvsem za najzmogljivejše diske z velikimi kapacitetami, medtem ko cene pri diski z manjšo zmogljivostjo (opredeljeni so kot 2 TB ali manj) še naprej nekoliko padajo. Letos naj bi se po napovedih v drugem četrtletju cene diskov vnovič zvišale še za kakih 5 do 10 odstotkov.

Analitiki pa opozarjajo, da cene diskov niso višje zgolj zaradi umetne inteligence. Dobršen del razlogov gre pripisati sami proizvajalcem, ki so leta 2023 zmanjšali proizvodnjo za 20 odstotkov, da bi preprečili padec cen trdih diskov ob zmanjšanem povpraševanju v oslabljenem svetovnem gospodarstvu. Cene so se od tedaj zaradi AI od tedaj celo dvignile, vendar proizvajalci menda niso spremenili načrtov za ponovno povečanje proizvodnje, saj jim trenutne razmere ugajajo.

Čeprav so enote SSD precej hitrejše od klasičnih diskov, poleg tega so na voljo v čedalje večjih kapacitetah, srednjeročno ni verjetno, da bi povsem nadomestile klasične magnetne diske. Sploh zato, ker znanstveniki še naprej redno izboljšujejo tehnologije, s katerimi je moč zapisovati zelo velike večine podatkov na magnetne površine.

Ekipe iz tokijskega inštituta NIMS in podjetje Seagate so tako nedavno demonstrirale novo različico tehnologijo HAMR (toplotno podprto magnetno snemanje), ki podatke shranjuje na magnetnih medijih na več ravneh. Ta obljublja možnost hrambe vse od 60 do 120 TB v tipičnem ohišju današnjega diska. To naj bi dosegli v obdobju nekje v naslednjih 10 do 15 letih.