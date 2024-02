Zaradi umetne inteligence Azure povečuje tržni delež proti AWS

Od velikih ponudnikov storitev v oblaku je bil Microsoft doslej najbolj spreten z izkoriščanjem priložnosti, ki jih prinaša veliko zanimanje za storitve umetne inteligence. Če so bo tovrstni trend nadaljeval in Amazon ne bo našel pravega odgovora, se utegne celo zgoditi, da bi prihodki Azure presegli prihodke AWS v samo nekaj letih.

V svojem zadnjem finančnem četrtletju je Amazon poročal, da je AWS ustvaril prihodke v višini 24,2 milijarde dolarjev, kar je 11,7 odstotka več od 21,4 milijarde dolarjev, ki jih je ustvaril v četrtletju pred letom dni. Microsoft sicer ne razkriva prihodkov Azure, vendar je v istem četrtletju poročal o 30-odstotni rasti prihodkov Azure. Njegova poslovna enota Intelligent Cloud, v kateri je Azure, je ustvarila 25,9 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 20 odstotkov več kot leto prej. Tako je bil Azure po prihodkih vsaj v tem četrtletju večji od AWS.

Microsoftova ponudba in pobude na področju umetne inteligence so v tem času programskega velikana pripeljala do osupljivih 3 bilijonov dolarjev tržne kapitalizacije, zaradi česar je postalo najvrednejše podjetje na svetu, ki presega celo Apple. V tem času pa je tržna kapitalizacija družbe Amazon znašala “le” 1,79 bilijona dolarjev. Tržna kapitalizacija sicer ni kazalnik prihodkov ali uspešnosti uporabe v AI, Azure ali AWS, vendar lahko nakazuje na večjo ali manjšo stopnjo naložb v nadaljnji razvoj storitev, zlasti umetne inteligence.

Umetna inteligenca je odločilno prispevala, da je Microsoft Azure zapolniti vrzel z AWS. Medtem ko je bil Azure pred petimi po prihodkih približno polovica AWS, je Microsoftovo poslovanje v oblaku zdaj ocenjeno na približno tri četrtine velikosti AWS. Še več, umetna inteligenca pomembno prispevata k dobičku Microsofta, saj so področju Azure marže v zadnjem četrtletju poskočile na 72 odstotkov, iz 42 odstotkov leta 2016.

Analitiki pa opozarjajo, da sedanje dogajanje še ni jamstvo za prihodnji uspeh. Področje umetne inteligence, zlasti generativne, je še zelo mlado in napredki tekmecev, kot sta Google in Apple, lahko v prihodnjih letih še močno premeša štrene in položaj na področju prodaje storitev v oblaku.