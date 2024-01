Objavljeno: 29.1.2024 05:00

Zaradi šale na Snapchatu vzletela lovca F-18, a šaljivec na koncu oproščen

Britanski študent Aditya Verma je bil na španskem sodišču oproščen, da je povzročil splošno nevarnost in grožnjo, ko se je pred dvema letoma pošalil, da bo razstrelil letalo. Sodišče je ugotovilo, da na letalu ni bilo eksploziva ali drugih indicev, da je šlo za resnično grožnjo.

Leta 2022 je tedaj 18-letni Verma med vkrcavanjem na Easyjetovo letalo, ki je bilo z Gatwicka namenjeno na Menorco, prijateljem v zaprti skupini na Snapchatu poslal sporočilo "Na poti, da razstrelim to letalo. Sem član talibanov." A sporočilo so prestregle britanske obveščevalne službe, ki so ga posredovale španskim oblastem. Te so letalo prestregle z lovcema F-18, na cilju pa so ga temeljito preiskali. Eksploziva niso našli, so pa Vermo aretirali.

Poldrugo leto pozneje je bil oproščen, zato mu ne bo treba poravnati 95.000 evrov stroškov poleta lovcev in globe v višini 22.500 evrov. Na sodišču je bilo ključno vprašanje, kako je sporočilo iz zaprte skupine na Snapchatu prišlo do obveščevalnih služb. To se je zgodilo, ko je bilo letalo že v francoskem zračnem prostoru.

Upravljavec letališča Gatwick je zanikal, da je sporočilo prestregel tamkajšnji Wi-Fi, saj za to naj ne bi imeli tehničnih zmožnosti. Druga možnost je Snapchat, ki na svojih straneh izrecno opisuje, da proaktivno sodelujejo z organi pregona pri kakršnihkoli sporočilih, ki so povezana z izgubo življenj, denimo o pogrešanih osebah, bombnih napadih ali streljanjih. To se zdi najbolj verjetna teorija, kako je sporočilo pobegnilo iz zaprte skupine.

Sodišče je ob tem poudarilo, da je bila šala izrečena v zasebnem prostoru med obtoženim in njegovimi prijatelji. Ker so imeli do nje le člani, ni mogel obtoženi predvideti, da bo sporočilo videla britanska obveščevalna služba niti kdo drug. Zaradi tega je bil tudi oproščen.

BBC