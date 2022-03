Zaradi Rusije NSO Ukrajini ne proda Pegasusa

Medtem ko zahodne države kar tekmujejo, katera bo Ukrajini ponudila več opreme in pomoči, je Izrael stopil korak nazaj, ko gre za vohunsko programsko opremo Pegasus. Ukrajina je želela kupiti program, ki ga uporabljajo že številne obveščevalne službe, a ga izraelski NSO ne želi prodati, da ne bi ujezili Rusije.

Agencija za nadzor izvoza obrambne opreme je zavrnila izdajo izvozne licence, ker bi bilo to v nasprotju z ruskimi interesi. Rusija namreč izvaja vojaško operacijo tudi v Siriji, ki meji na Izrael. Izraelski obveščevalci naj bi imeli pomisleke že leta 2019.

Ukrajina ni edina država, ki ji NSO ne želi izvažati opreme zaradi ruskih pomislekov. NSO je na primer Estoniji sicer prodal licenco za Pegasus, a so kasneje njeno uporabo močno omejili. Tako na primer Estonija ne more prisluškovati ruskim telefonom, čeprav tehnično nepohabljena programska oprema to omogoča. To sicer ni edina tovrstna omejitev, saj Pegasus že dlje časa povsod omejuje prisluškovanje ameriškim in britanskim številkam.

NSO je sicer zasebno podjetje, a mora za izvoz pridobiti pozitivno mnenje agencije, ki sodi v okvir obrambnega ministrstva. Uradno sicer NSO trdi, da je Pegasus namenjen boju proti terorizmu in preprodaji drog. Določenim državam zaradi kršitev človekovih pravic Pegasusa sploh ne prodajajo.

The Washington Post