Zaradi prepovedi blokiranja oglasov YouTube v težavah v EU

YouTubovo preprečevanje blokiranja oglasov, ki je v zadnjih tednih zadelo tudi Evropo in Slovenijo, bi lahko bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo. V Evropskem parlamentu so se že pojavile pobude, da mora mnenje podati Evropska komisija, irski informacijski pooblaščenec pa je na podlagi prijave že uvedel postopek.

Težava je varovanje osebnih podatkov. Mehanizem, s katerim YouTube ugotavlja prisotnost blokiranja oglasov, je namreč tako agresiven, da zbere nekatere podatke o uporabnikovi napravi. Ker to počne s skripto, ki se redno spreminja in preverja nastavitve brskalnika, hkrati pa uporabnika ne prosi za izrecno dovoljenje, bi šlo lahko za kršitev zakonodaje o varovanju osebnih podatkov (2002/58/EG). Poganjanje skript, ki posredujejo podatke o uporabnikovih nastavitvah in vsaj teoretično omogočijo njegovo enolično identifikacijo, namreč ni dovoljeno brez dovoljenja.

Začelo se je v ZDA, kjer je YouTube začel prikazovati opozorilo, da blokiranje oglasov krši pogoje uporabe. Kasneje so začeli aktivno onemogočati gledanje videoposnetkov, če uporabnik uporablja blokiranje oglasov.

Zaradi tega je aktivist za zaščito zasebnosti Alexander Hanff že podal prijavo irskemu informacijskemu pooblaščencu, ki je uvedel predhodni postopek. Trdi, da YouTube dostopa do podatkov o uporabnikovem brskalniku in načinu, kako ga uporablja, ne da bi imel dovoljenje.

V Evropskem parlamentu pa Piratska stranka zahteva ukrepanje. Poslanec Patrick Breyer zahteva, da Komisija preveri skladnost z evropsko direktivo.