Objavljeno: 5.12.2025 07:00

Zaradi porabe energije umetne inteligence v Londonu zamuja gradnja stanovanj

V Londonu, kjer je nepremičninska kriza vsaj tako huda kot v večini zahodnih metropol, razmere dodatno poslabšujejo računalniški centri. Ti so veliki porabniki električne energije, zaradi česar je elektroenergetsko omrežje obremenjeno do skrajnih meja. To omejuje gradnjo novih stanovanj.

Gradnja nekaterih novih stanovanjskih sosesk v zahodnem Londonu že zaostaja, saj so jo zaradi zasedenosti elektroenergetskega omrežja morali ustaviti. Londonska mestna uprava je leta 2022 začela preiskovati, zakaj novi projekti v četrtih Ealing, Hillingdon in Hounslow zaostajajo, potem ko so distributerji sporočili, da bodo morali na priklop počakati vsaj do leta 2037. Grozi, da v tem času tudi gradnje novih sosesk ne bo.

Rešitev so kasneje našli in gradnja se je nadaljevala, a nekateri projekti še vedno zaostajajo za načrti. Razlog je hitra gradnja računalniških centrov, ki so lani porabili 10 odstotkov vse električne energije v državi, njihov delež pa hitro raste. Poraba povprečnega podatkovnega centra ustreza 100.000 gospodinjstvom. V Veliki Britaniji imajo 447 delujočih podatkovnih centrov, v prihodnjih petih letih jih bodo zgradili še več kot sto.

Zahodni London bo do leta 2037 potreboval 7 GW dodatnih električnih zmogljivosti. V nasprotnem primeru bo gradnja stanovanj potisnjena na stranski tir zaradi požrešne umetne inteligence.