Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 5.12.2025 07:00

Zaradi porabe energije umetne inteligence v Londonu zamuja gradnja stanovanj

V Londonu, kjer je nepremičninska kriza vsaj tako huda kot v večini zahodnih metropol, razmere dodatno poslabšujejo računalniški centri. Ti so veliki porabniki električne energije, zaradi česar je elektroenergetsko omrežje obremenjeno do skrajnih meja. To omejuje gradnjo novih stanovanj.

Gradnja nekaterih novih stanovanjskih sosesk v zahodnem Londonu že zaostaja, saj so jo zaradi zasedenosti elektroenergetskega omrežja morali ustaviti. Londonska mestna uprava je leta 2022 začela preiskovati, zakaj novi projekti v četrtih Ealing, Hillingdon in Hounslow zaostajajo, potem ko so distributerji sporočili, da bodo morali na priklop počakati vsaj do leta 2037. Grozi, da v tem času tudi gradnje novih sosesk ne bo.

Rešitev so kasneje našli in gradnja se je nadaljevala, a nekateri projekti še vedno zaostajajo za načrti. Razlog je hitra gradnja računalniških centrov, ki so lani porabili 10 odstotkov vse električne energije v državi, njihov delež pa hitro raste. Poraba povprečnega podatkovnega centra ustreza 100.000 gospodinjstvom. V Veliki Britaniji imajo 447 delujočih podatkovnih centrov, v prihodnjih petih letih jih bodo zgradili še več kot sto.

Zahodni London bo do leta 2037 potreboval 7 GW dodatnih električnih zmogljivosti. V nasprotnem primeru bo gradnja stanovanj potisnjena na stranski tir zaradi požrešne umetne inteligence.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji