Objavljeno: 27.11.2025 05:00

Zaradi pomanjkanja vode ne bo novih računalniških centrov

V Malezijski zvezni državi Johor so lokalne oblasti prepovedale gradnjo novih podatkovnih centrov prvega in drugega razreda (Tier 1 in Tier 2). Težave predstavlja ogromna poraba vode, ki je nujna za njihovo hlajenje in lahko presega 50.000 kubičnih metrov dnevno. V tem delu Malezije je preskrba z vodo že sedaj problematična.

Centri prvega in drugega razreda so približno 200-krat bolj potratni od centrov tretjega in četrtega razreda, zato za slednje omejitev ne bo veljala. Prepoved gradnje bodo dosegli s prenehanjem izdajanja novih gradbenih dovoljenj.

Do letošnjega novembra je Johor odobril 51 projektov podatkovnih centrov, s čimer postaja eno izmed središč digitalne revolucije. Trenutno v državi obratuje 17 centrov, 11 jih je v gradnji, 23 pa jih bodo začeli graditi v prihodnosti.

A to je dovolj, so se odločili. Malezija je na prvi pogled nenavadna država za postavljanje podatkovnih centrov, saj je sorazmerno vroča, a so stroški obratovanja in dela v državi sorazmerno nizki, predvsem pa je strateško dobro umeščena. Tudi njen sosed Singapur je pomembno vozlišče, a je tam standard neprimerljivo višji. Hladnih krajev pa v tistem koncu Azije preprosto ni.

 

