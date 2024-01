Zaradi patentnega spora je Apple pripravil pametne ure, ki nimajo več merjenja kisika v krvi

Apple se pripravlja na odstranitev funkcije za merjenje saturacije kisika v krvi iz svojih pametnih ur Series 9 in Ultra 2, če pritožba v ZDA ne bo uspela. V tem primeru bo Apple lahko še vedno prodajal pametne ure, ki jih je pred tem ameriška Komisija za mednarodno trgovino (US ITC) blokirala. Razlog je kakopak patentni spor.

Že oktobra so odločili, da Applova implementacija omenjene funkcionalnosti krši patente, ki jih ima podjetje Masimo. Dva meseca pozneje je odločitev postala pravnomočna in ker vmes Bela hiša ni intervenirala, kot je bila to storila desetletje poprej, je tik pred božičem Apple omenjene ure umaknil z ameriških polic. Le nekaj dni pozneje so se sicer vrnile nanje, ker je Apple na sodišču dobil začasno odredbo, ki je dovolila prodajo do končne odločitve ITC, ali prenovljeni dizajn sedaj ne krši več patentov.

Začasna odredba se je iztekla, končne odločitve pa še ni. Apple je zato zaprosil za podaljšanje roka, a če bo odgovor negativen, bodo v programsko odstranili možnost pulzne oksimetrije. Danes ali najpozneje ta teden pričakujemo odločitev ITC in sodišča, po kateri bo znano več. Trenutno se prodajajo ure, ki to kisik še merijo, a se to utegne kmalu spremeniti. Apple je očitno ugotovil, da je najlažja rešitev funkcijo povsem odstraniti in si s tem pridobiti čas, da inženirji poiščejo pot, ki bo zagotovo skladna s patentnimi omejitvami. V nasprotnem primeru bi spet grozila prepoved prodaje ur.

Ure z onesposobljeno funkcijo so že v trgovinah, a so še v skladiščih in čakajo na ukaz s sedeža podjetja.

Bloomberg