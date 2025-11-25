Objavljeno: 25.11.2025 07:00

Zaradi norega povpraševanja ima Lenovo zaloge pomnilnika za celo leto 2026

Umetna inteligenca vpliva na vse aspekte računalništva, tudi na cene komponent in sistemov za domače in poslovne uporabnike, ki načeloma niso povezani z umetno inteligenco. Proizvajalec računalnikov Lenovo je razkril, da kopičijo velikanske zaloge pomnilniških čipov in drugih komponent, ki jih na trgu močno primanjkuje, s čimer za svoje stranke zagotavljajo stabilne cene. A prihodnje leto se obeta poslabšanje situacije.

Razkrili so, da imajo vsaj polovico višje zaloge kot običajno. Cene komponent močno rastejo zaradi povečanega povpraševanja, ki ga poganja umetna inteligenca. Lenovo ima veliko dolgoročnih pogodb o dobavi, ki podjetje postavljajo v zelo dober položaj. Za zdaj visoke cene nanje ne vplivajo oziroma lahko s tem celo kaj pridobijo, zato so tudi za njihove stranke ostale nespremenjene. V letu 2026 pa bo drugače.

Že sedaj imajo dovolj pomnilnika za celotno prihodnje leto, kar jim bo omogočilo prebroditi ovire, kot je napoved proizvajalca SMIC, da bo zaradi previsokega povpraševanja pomnilnika prihodnje leto dobava motena. Xiaomi je na primer dejal, da bodo cene telefonov zato višje.