Objavljeno: 28.12.2023 05:00

Zaradi kršitve avtorskih pravic The New York Times toži OpenAI

Založnik ameriškega časnika The New York Times je vložil tožbo zoper OpenAI in Microsoft, ker naj bi podjetji množično kršili avtorske pravice. Jezikovni model ChatGPT se je med drugim učil tudi z branjem milijonov člankov The New York Timesa, za kar niso nič plačali. Hkrati pa je ChatGPT danes pogosto alternativni vir informacij, servira pa tudi dobesedne izvlečke iz časnika, ki sicer niso prosto dostopni.

Časnik trdi, da so z OpenAI in Microsoftom skušali skleniti tudi dogovor, a so bili pri tem neuspešni. Menijo, da veliki jezikovni modeli ne smejo izkoriščati avtorsko zaščitenih del brez plačila. OpenAI je povsem nasprotnega mnenja in trdi, da v modelu ni vsebin iz The New York Timesa, učil pa se je podobno kot ljudje, ki berejo časopise.

Tožbe zoper avtorje umetne inteligence zaradi piratstva pri njenem učenju

To je eden izmed aspektov, ni pa edini. The New York Times trdi, da v nekaterih primerih ChatGPT preprosto servira povzetke iz časnika, ki so sicer za plačljivim zidom. S tem je nelojalna konkurenca, ki uporabnikom streže, za kar bi sicer morali plačati. Še dodatno težavo pa predstavljajo halucinacije, torej generiranje neresničnih informacij. ChatGPT lahko potvorjenim vsebinam kot "vir" doda The New York Times.

Zaradi naštetega so v časniku vložili tožbo zoper OpenAI in največjega uporabnika ter investitorja Microsoft. Zahtevajo, da se praksa prekine, izbrišejo podatki za trening in uniči jezikovni model. Hkrati terjajo večmilijonsko odškodnino, katere natančne velikosti niso navedli.

Končni rezultat bo izjemno pomemben, verjetno pa ga ne bomo dobili še zelo kmalu. Ne glede na rezultat postopka na manhattanskem sodišču je skoraj gotovo, da bomo videli pritožbe, končno odločitev pa bo – in ta bo precedenčna – skoraj zagotovo podalo vrhovno sodišče.