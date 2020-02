Zaradi koronavirusa zaprta Samsungova korejska tovarna

Samsung je zaprl tovarno v južno korejskem mestu Gumi, saj naj bi bil eden od zaposlenih okužen z koronavirusom.

Tovarna med drugim proizvaja telefona Galaxy Fold in Galaxy Z Flip, zaprta naj bi bila le par dni. Vpliv na proizvodnjo in prodajo telefonov naj bi bil razmeroma majhen, saj ima Samsung ogromno tovarn v različnih državah, naprave iz te tovarne so večinoma namenjene domačemu trgu. Večino telefonov Samsung sicer proizvede v Vietnamu in Indiji. V Južni Koreji naj bi bilo po zadnjih podatkih 433 okuženih z koronavirusom.