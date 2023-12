Zaradi kibernetskega napada na EasyPark prizadeti tudi Slovenci

Švedsko podjetje EasyPark, ki se ukvarja z upravljanjem parkirnih mest in plačevanjem parkirnin in je vedno bolj prisotno tudi v Sloveniji, je bilo 10. decembra 2023 žrtev kibernetskega napada.

Pri podjetju EasyPark so potrdili, da so napadalci pridobili podatke o njihovih strankah, vključno z nekaterimi kontaktnimi informacijami, kot so ime, telefonska številka, fizični in e-poštni naslov ter deli podatkov o plačilnih karticah. Slednje po trditvah podjetja niso dovolj za izvedbo nepooblaščenih plačil. Pri EasyParku so hitro ukrepali in ustavili kibernetski napad, da so zagotovili nemoteno delovanje njihovih storitev.

Kljub temu da so bili prizadeti le neobčutljivi podatki, je incident povzročil skrb med uporabniki in odprl vprašanja o varnosti in zasebnosti v digitalnem svetu. EasyPark se je opravičil za incident in obljubil, da bo še naprej trdo delal, da si povrne zaupanje strank. Pri podjetju so poudarili, da resno jemljejo zaščito zasebnosti svojih strank in si prizadevajo zagotoviti najboljšo možno izkušnjo z njihovimi storitvami. Kakorkoli že, naslednjih nekaj dni in tednov, bomo morali biti uporabniki EasyParka še posebej previdni na morebitne poskuse ribarjenja.