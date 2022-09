Zaradi hrošča v iPhonu 14 lahko kamera fizično odpove

Novi iPhone 14 ima grdega hrošča, ki povzroča fizično opazne težave. Če v nekaterih aplikacijah, na primer TikToku, Snapchatu ali Instagramu, skušamo uporabiti kamero, začne telefon čudno vibrirati, pojavijo se tudi nenavadni zvoki škrtanja. Apple naj bi težavo prihodnji teden uspel rešiti programsko.

Nesrečno je, da je hrošč prisoten v najdražjem luksuznem modelu iPhone 14 Pro Max. Težava tiči v optični stabilizaciji slike, ki uporablja motor, da odpravi premikanje zaradi tresočih rok. V nekaterih aplikacijah pa se zaradi hrošča motorju začne blesti, kar na koncu povzroči vibracije celega telefona in lahko kamero tudi okvari.

Zanimivo je, da se pri uporabi privzete aplikacije za fotografiranje to ne zgodi, torej je napaka programska. To je dobra novica, ker bo Apple težavo uspel popraviti, so zagotovili. Medtem pa so internet preplavile pritožbe jeznih uporabnikov, ki jih še najbolj preseneča dejstvo, da se napaka ne pojavi pri vseh telefonih. Do odprave težave pa fotografirajte ali snemajte le s privzeto aplikacijo, da ne bi telefona okvarili – popravilo bi sicer padlo v garancijo, a tudi to so nevšečnosti.