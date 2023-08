Zaradi hrošča v e-banki Irci množično dvigovali denar, ki ga niso imeli

V torek zvečer so se Irci množično odpravili na bankomate, ker je bilo zaradi tehnične napake možno dvigniti več denarja, kot so ga imeli. Računalniški hrošč, ki je zadel Bank of Ireland, je komitentom omogočil nakazilo 500 evrov na račune pri Revolutu, četudi niso imeli zadosti sredstev. Ljudje so se nato množično odpravili na bankomate, da so z Revoluta dvignili prenakazana sredstva. Ponekod je bila gneča tolikšna, da so morali za red poskrbeti policisti.

Banka je kmalu po odkritju napake blokirala delovanja mobilne aplikacije in spletne banke (365 Online), da so ustavili odtekanje denarja. Iz banke so sporočili, da se jim je v torek primerila tehnična napaka, a so v sredo ustrezno bremenili vse bančne račune. To pomeni, da brezplačnega kosila žal ni in da tudi, kdor ni imel dovolj denarja, je sedaj pač zašel v nedovoljeno negativno stanje. Banka je opozorila, da se na takšne prekoračitve obračunajo višje obresti.

Danes storitve že normalno delujejo, ljudje pa se bodo ukvarjali z vprašanjem, kako vrniti denar na svoje račune.