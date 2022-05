Zaradi fotografije prek AirDrop ustavljen let

Nekaj mladeničev naj bi preko Applovega sistema AirDrop potnikom letala poslalo slike letalske nesreče. Let je bil zato ustavljen.

Letalo turške letalske družbe AnadoluJet je bilo blizu vzletne steze, ko je več potnikov preko sistema AirDrop na svoje telefone dobilo slike dveh letalskih nesreč. Zaskrbljeni potniki so opozorili posadko, pilot pa je preventivno opustil let. Potniki so se izkrcali, pregledana je bila vsa prtljaga, let pa je imel na koncu pet ur zamude.

Applov sistem AirDrop je namenjen pošiljanju fotografij in drugih datotek na kratke razdalje, zanj moramo imeti vklopljena Bluetooth in WiFi, datoteko pa moramo aktivno sprejeti. Mladeniči so enostavno poslali fotografije vsem, ki so se pojavili na seznamu možnih prejemnikov preko AirDrop.

Incident kaže na naivnost uporabnikov, ki so pripravljeni sprejeti še tako nenavadno sporočilo.