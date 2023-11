Zaradi Evropske unije bo Microsoft spremenil Windows 11 in 10

Kmalu bomo ugledali tudi prve posledice nove evropske uredbe o digitalnih trgih (DMA) v Windows. Microsoft je sporočil, da bodo nekaj sprememb v Windows 11 uvedli kar globalno, še več pa v EU. Prvi vtisi so pozitivni, saj bodo s tem odstranili precej navlake, ki je kazila uporabniško izkušnjo.

Prva verzija z novostmi bo novembrska posodobitev za Windows 11 23H2, medtem ko bo Windows 10 nadgrajen nekoliko pozneje. Skrajni rok za uveljavitev sprememb po DMA je sicer marec 2024. Bistvene spremembe bodo manj oglasov in nadležnih ponudb, ki so se v Windows 11 že pošteno razpasle, saj nam Microsoft na vsakem koraku skuša nekaj prodati – običajno kakšno naročnino na 365.

EU določila, kdo je velikih 19

Odslej bo možno odstraniti aplikacije Cortana, Kamera in Slike (povsod), v EU in EEA pa še Edge in Bing Search. Da bi vedeli, katere aplikacije so ključne za delovanje, bodo imele te pripisano besedo system, preostanek pa bo možno odstraniti. Konkurenčna programska oprema bo bolje integrirana, saj bo na primer Google lahko pripravil widget ali aplikacijo za iskanje neposredno iz operacijskega sistema. Spreminjanje privzetih aplikacij bo enostavno.

Novosti bodo veljale večinoma le za Evropo. Da se računalnik uporablja v Evropi, se bo nastavilo ob namestitvi in se kasneje bo dalo več spremeniti.

