Objavljeno: 14.12.2021 05:00

Zaradi debelih prstov ob četrt milijona dolarjev

Za razliko od klasičnih transakcij, ki jih lahko prekličemo ali razveljavimo vsaj nekaj časa po izvedbi, je v svetu kriptovalut, NFT-jev in drugih verig blokov vsak klik dokončen. Ker ni centralne avtoritete, tudi ni možnosti stopiti korak nazaj. To je na lastni koži ugotovil prodajalec NFT-ja iz znamenite zbirke Bored Ape Yacht Club, ki je zaradi pomote izgubil skoraj 300.000 dolarjev.

Tipični primerki iz te zbirke se prodajajo za 70-80 ethrov, medtem ko je sam pomota vpisal številko 0,75 ethra (3000 dolarjev). Še preden je utegnil drugič klikniti in odstraniti ponudbo, je neznani kupec že sprejel ponudbo, plačal omenjeni znesek in še 8,5 ethra provizije ter dobil NFT. Tako visoko provizije (35.000 dolarjev) je ponudil in plačal zato, ker si je s tem zagotovil absolutno prednostno izvršitev transakcije. In ko se je enkrat izvršila, poti nazaj ni bilo. Isti NFT je kupec že nekaj sekund kasneje prodajal za 250.000 dolarjev.

Kupec je bil eden izmed botov, ki redno patruljirajo po spletu in iščejo takšna odstopanja. Ko kakšno najdejo, ga brž izkoristijo in ob tem veliko zaslužijo. Zaradi same narave tehnologije pa izpodbojnosti ni.

To ni osamljena zgodba, saj smo v preteklosti že mnogo pisali o kriptovalutah, ko so si posamezniki zaklenili lastne denarnice, vrgli proč diske ali so jim zgolj vdrli. V vseh primerih zunanje pomoči. To pot sicer ni šlo za nič nezakonitega, rezultat pa je enak. Debeli prsti so stali veliko.