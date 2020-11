Zaradi botneta v zapor za osem let

Zaradi sodelovanje pri upravljanju botnetov in kraji osebnih podatkov ljudi, s katerimi so potem kradli tudi denar, je bil 36-letni ruski državljan v ZDA obsojen na osem let zapora. Aleksandr Brovko, sicer rojen na Češkem, je sodeloval v skupini, ki je povzročila okrog 100 milijonov dolarjev škode.

Brovko je bil zadolžen za pisanje programov, ki so pregledovali podatke, ki so jih z okuženih računalnikov prejemali upravljavci botneta. Iz te gore podatkov je odfiltriral osebne podatke in jih, po potrebi tudi ročno, preveril, ali so koristni. Potem je delujoče posredoval naprej, kjer so jih drugi člani hudodelske združbe zlorabili naprej. Kradli so predvsem bančne podatke in podobno, kjer so lahko prišli do denarja.

Ob tem se Brovko ni mogel izgovarjati, da ni vedel, kaj se dogaja, saj ga je Alexander Tverdokhlebov kar najel. Tverdokhlebov je bil že leta 2017 obsojen zaradi posedovanja številk 40.000 ukradenih kreditnih kartic in zaradi upravljanja botneta, ki je okužil pol milijona računalnikov. Brovko je skrbel za 200.000 okuženih računalnikov, ki so bili v letih 2007-2019 del botneta.

