Objavljeno: 29.10.2025 07:00

Zaprtje ameriške vlade že povzroča zamude pri izdaji novih elektronskih naprav

Ameriška vlada je brez financiranja že mesec dni, to pa vpliva na čedalje več delov družbe, med drugim tudi na izhajanje novih elektronskih naprav. Vsako napravo, ki oddaja radijsko valovanje – torej tudi če deluje v spektrih Wi-Fi ali 5G – morda pred začetkom prodaje odobriti pristojni organ Zvezne komisije za telekomunikacije (FCC).

Ker ta dovoljenj med ustavitvijo financiranja ne izdaja, se kopiči število izdelkov, ki čakajo na začetek prodaje. Fotoaparat Leica M EV1, zvočniki WiiM Sound, brezžični krmilnik Razer Raiju V3 Pro so le nekatere izmed bolj znanih naprav, ki čakajo na ponovni zagon certificiranja. A tudi ko se bo to zgodilo, bo velika čakalna vrsta ostala, zato bodo zamude vztrajale.

FCC je sicer izgubil z upokojitvami izgubil tudi nekaj inženirjev, ki jih niso nadomestili in jih zaradi zadnjih varčevalnih ukrepov bržkone ne bodo. Licence so odvzeli tudi nekaj laboratorijem na Kitajskem, ki so lahko izvajali meritve za izdajo dovoljenj. Vse to bo še podaljšalo čakalne dobe.