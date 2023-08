Objavljeno: 22.8.2023 07:00

Zaposleni v Meti morajo nazaj v pisarne

Tudi v Meti je obdobje dela od doma končano, so minuli teden v okrožnici zaposlenim sporočili iz kadrovske službe. Že junija so napovedali, da se bodo morali jeseni zaposleni vrniti v pisarne vsaj trikrat tedensko. Sedaj so to dodatno podkrepili z opozorilom, da bodo kršitelje lahko odpustili.

Vsi zaposleni, ki jim bo odrejeno delo iz pisarn, bodo morali v pisarne prihajati vsaj trikrat tedensko. Izjema bodo torej zaposleni, ki jim je bilo že individualno odobreno polno delo od doma. Preostale pa bodo nadrejeni preverjali in jih po potrebi tudi kaznovali, so še zapisali v okrožnici.

Kontrolirali jih bodo vsak mesec, ponavljajoče se kršitve pa bodo sankcionirali. Meta se je za politiko dela iz pisarne odločila zato, ker Mark Zuckerberg meni, da je takšen režim boljši. Po njegovem mnenju so zlasti inženirji na začetku svoje karierne poti bolj storilni, če delajo s kolegi v pisarni vsaj trikrat tedensko.

V Meti so dodatno pojasnili, da lahko po 18 mesecih dela iz pisarne zaposleni zaprosijo za popolnoma oddaljen način dela. To pa pomeni, da v pisarne ne prihajajo več kot dvakrat mesečno – Meta namreč zanje ne bo imela dodeljenih miz.

Okrožnica