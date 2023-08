Objavljeno: 10.8.2023 05:00

Zaposleni so si pošiljali bančne podatke prek WhatsAppa in zakrivili milijardne kazni

Več ameriških bank je bilo kaznovanih v skupnem znesku 2,5 milijarde dolarjev, ker so si njihovi zaposleni pošiljali sporočila s poslovno vsebino prek aplikacij, kot so Signal, WhatsApp in iMessage. Najvišjo kazen je dobil Wells Fargo, ker je največji, a še zdaleč ni edini. Banke so obljubile, da bodo zaposlene izobrazile o primerni komunikaciji.

Lahko si predstavljamo, da je bila uporaba aplikacij za hipno sporočanje najenostavnejša rešitev, če so želeli zaposleni nasvet, pomoč ali kakšen podatek od kolega v podjetju. Žal pa to predstavlja kršitev več zakonov, ker nad podatki v teh omrežjih podjetje nima več nadzora. Tako po eni strani ne ve, kam ti podatki odtekajo, po drugi strani pa ni arhiva. Sporočanje poslovnih podatkov, zlasti bančnih tajnosti, prek WhatsAppa je zato nedovoljeno – podobno, kot če bi si zdravniki svetovali ali pošiljali izvide.

Zato sta agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC) in komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) izrekla visoke globe, ki segajo od 9 do 75 milijonov za posamezno banko. Med kršitelji v posameznih bankah so bili zaposlenih na različnih delovnih mestih, tudi višji uslužbenci. Banke bodo morale poleg plačila kazni uvesti še interne sisteme, ki bodo zagotavljali, da se to ne bo več ponovilo.