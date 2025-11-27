Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 27.11.2025 11:00 | Teme: microsoft, Office, google

Zaposleni pri Airbusu so navezani na Microsoft

Airbus je že pred več kot sedmimi leti začel seliti več kot 100.000 zaposlenih z Microsoft Office na Google Workspace, vendar prehod še vedno ni zaključen. 

Pred sedmimi leti je takratni direktor podjetja Tom Enders napovedal, da bo selitev končana v 18 mesecih, a se je izkazalo, da je bil rok preveč optimističen. Danes je približno dve tretjini od 150.000 zaposlenih že povsem na Googlovih orodjih, številni oddelki pa še vedno vztrajajo pri Microsoftu. Največje ovire so tehnične in regulativne narave. Finančni oddelek še naprej uporablja Excel, ker Google Sheets ne zmore obdelati datotek z več milijoni celic, medtem ko so oddelki za prodajo, nabavo in pravne zadeve navezani na orodja podjetja iz Redmonda zaradi bolj dodelanega sledenja spremembam v dokumentih, ki ga Google obljublja šele leta 2026. Na lokalno Microsoftovo infrastrukturo so zaradi varnostnih pravil še vedno vezani tudi vojaško občutljivi dokumenti. 

Posledica odlašanja s prehodom je hibridno okolje, v katerem morajo ekipe preklapljati med obema sistemoma, kar povzroča težave z združljivostjo. Google, ki komentarja na dogajanje ni podal, naj bi aktivno izboljševal svoja orodja, predvsem pri zmogljivosti datotek in izboljšani sledljivosti sprememb, saj je Airbus za podjetje pomemben strateški partner.

