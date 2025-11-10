Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 10.11.2025 07:00

Zaposlena toži Bank of America, ker zaganjanje Windows ni štelo v delovni čas

Nekdanja zaposlena v Bank of America je vložila tožbo proti svojemu delodajalcu, v katerem podjetju očita, da so delavci na daljavo vsak dan delali tudi pol ure brez plačila. Toliko časa naj bi trajalo zaganjanje računalnika in vseh programov, ki jih potrebujejo za začetek dela.

Tava Martin, ki je vložila tožbo, pojasnjuje, da ne gre zgolj za zagon prenosnega računalnika. Za pričetek dela so morali zaposleni vključiti svoje računalnike in zagnati operacijski sistem, nato pa se prijaviti v več računalniških sistemov, vzpostaviti povezave z navideznim zasebnim omrežjem (VPN) in prenesti več preglednic, preden so lahko začeli delati in se je uradno začel njihov delovnik. Izračunala je, da je vsako jutro trajalo 15-30 minut, da je pripravila vse potrebno, da je začela delati.

Šlo je takole: zagon računalnika, nalaganje Windows, prijava v VPN z uporabo dvostopenjske avtentikacije na pametnem telefonu, prijava v omrežje, zagon spletnih aplikacij z ločenimi gesli, prenos Excelovih datotek. Šele nato so lahko odgovarjali na klice strank, kar je štelo za uraden začetek delovnika.

Čeprav se zdi na prvi pogled tožba nesmiselna, so podobne tožbe pri delu na lokacijah v različnih industrijah že uspele. Delovni čas se začne, ko delavci prispejo v tovarne, ne šele ko se preoblečejo in stopijo v proizvodno halo. Pri proizvodnji čipov traja oblačenje in čiščenje tudi uro, kar je seveda plačano. Tudi pisarniški delavci so plačani od trenutka, ko vstopijo v stavbo, ne le za efektivno delo.

 

